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    Посещение ночного клуба стоило Крузе места в сборной Германии

    Нападающий «Вольфсбурга» Макс Крузе исключен из заявки сборной Германии по причине того, что игрок провел всю ночь в одном из берлинских ночных клубов.

    «Я хочу, чтобы за сборную выступали только профессионалы – это касается поведения на поле и за его пределами», – сказал наставник команды Йоахим Лев.

    Ранее Крузе получил штраф на 25 тысяч евро за игру в казино. Тогда игрок выиграл 75 тысяч, но забыл их в такси.

    Напомним, что Германия проведет товарищеские матчи с Англией и Италией.

    Источник: Bild

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    21.03.2016 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      jinhae 22 марта 2016, 03:59

      а у нас тренера сами кальяны меняют..

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