Посещение ночного клуба стоило Крузе места в сборной Германии

Нападающий «Вольфсбурга» Макс Крузе исключен из заявки сборной Германии по причине того, что игрок провел всю ночь в одном из берлинских ночных клубов.

«Я хочу, чтобы за сборную выступали только профессионалы – это касается поведения на поле и за его пределами», – сказал наставник команды Йоахим Лев.

Ранее Крузе получил штраф на 25 тысяч евро за игру в казино. Тогда игрок выиграл 75 тысяч, но забыл их в такси.

Напомним, что Германия проведет товарищеские матчи с Англией и Италией.