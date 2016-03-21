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    Конте: «Английский футбол привлекателен, но я не отказываюсь тренировать и в Италии»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте признался, что может продолжить карьеру как в Англии, так и в родном чемпионате.

    «Челси»? Не отрицаю, но я могу возглавить и итальянский клуб.

    Посмотрим, что будет в будущем. Что-то прекрасное есть и в Италии, и за рубежом.

    Я точно знаю, что в сборных работать не хочу. Я планирую вновь работать с клубами», – сказал Конте.

    Отметим, что в последний месяц британские и итальянские СМИ писали о том, что Конте с большой вероятностью возглавит лондонский «Челси».

    Источник: Football Italia

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    21.03.2016 17:22
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