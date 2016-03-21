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    Нойштедтер: «Пока моя мечта выступать за Россию не сбылась»

    Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер выразил сожаление, что не может сыграть за сборную России.

    «Привет, Россия. Я очень благодарен и горд тем, что Россия предлагает мне возможность быть частью сборной. Жаль, что я еще не могу выступать за сборную. Моя мечта не сбылась. Я борюсь дальше. Желаю сборной больших успехов в товарищеских матчах против Литвы и Франции. Оставайтесь все здоровы. До скорого. Ваш Роман», – сказал Нойштедтер.

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    Источник: Instagram

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    21.03.2016 16:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 марта 2016, 20:20

      Смотрел я игру Шальке с Менхенгладбахом - и вообще игра убогая, и Нойштедтера на поле видно не было.

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