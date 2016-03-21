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    Дмитрий Комбаров: «Добились своего за счет прессинга»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил отличную игру нападающего Зе Луиша в выездной победе над «Анжи» (4:0).

    «Зе великолепно играет головой, хорошо прыгает, и за счет этого мы много цеплялись за мяч впереди. Он использовал свои сильные стороны, у него все хорошо получалось. Мы отталкивались от своей игры. С первых минут настраивались на прессинг и атаку. И все получилось. Не могу сказать, что «Анжи» слабая команда. Добились своего за счет прессинга, о чем уже сказал, за счет того, что много моментов создавали», – сказал Комбаров.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.03.2016 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 марта 2016, 12:42

      Азхахахахаха,эта дубина только и может прыгать,забили последней команде чемпа,ахаххахаха и героев из себя делают,они пропустили 36 мячей до матча,хотя чечня карала поросят однажды в мск

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