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    ФИФА потребовал перевести все указатели в московском метро

    В 2017-м году все навигационные указатели в московском метрополитене будут переведены на английский язык по требованию ФИФА, сообщается в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

    «В 2017 году в московском метро будут обновлены все навигационные указатели информации. По требованию ФИФА они будут дублироваться на английском языке. Также на английском языке будут дублироваться объявления названий станций в вагонах. Дополнительно столичный транспорт будет перевозить до 500 тысяч пассажиров в день», – сказал заместитель мэра Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2016 13:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 22 марта 2016, 03:06

      Обнищание человека зависит от самого человека, а не от Путина. Одни деньги зарабатывают на "безумных забавах", и вообще на всем, а другие вечно плачут, потому что мозга нет, чтобы придумать, как жить хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 марта 2016, 16:59

      Россияне с восторгом восприняли обнищание ради безумных забав Путина.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 марта 2016, 16:19

      Вообще-то пора уже им всем учить наш язык.

      Английский это язык прошлого.

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