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    Пике раскритиковал судейство в матче с «Вильярреалом»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике недоволен судейством в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2). По словам 29-летнего испанца, именно арбитры помешали его команде добыть заслуженную победу.

    «В первом моменте мяч попал в грудь, и я не заслуживал полученной карточки. После, мяч все же попал в руку. Судьи перевернули игру, которая была у нас в кармане. «Барселона» имеет преимущество над «Атлетико», составляющее девять очков. Думаю, что ничья – положительный результат для нас», – сказал Пике.

    Отметим, что по ходу матча арбитр назначил пенальти в ворота «Вилльярреала», который был реализован Неймаром.

    Источник: Marca

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    21.03.2016 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 21 марта 2016, 17:19

      молчал бы , пожалел судья , не удалил

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      Рейтинг: +788

      JI e x a 21 марта 2016, 11:15

      Полностью согласен с Пике, судейство плохое. Надо было давать вторую желтую за игру рукой этому самому Пике и оставлять в меньшинстве "неприкосновенных".

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