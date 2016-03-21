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    Невилл: «Я намерен остаться в «Валенсии»

    Главный тренер «Валенсии» Гари Невилл не собирается подавать в отставку, несмотря на домашнее поражение в матче 30-го тура чемпионата Испании от «Сельты» (0:2).

    «Я признаю, что мы не в очень хорошей ситуации, но необходимо сосредотачиваться на предстоящих матчах. Болельщики испытывают разочарование, и то же самое я могу сказать о себе. Сейчас не время для того, чтобы искать оправдания, однако многое срабатывало против нас. Я намерен остаться в «Валенсии» и считаю, что это правильное решение», — сказал англичанин.

    Напомним, что сейчас «Валенсия» занимает 13–е место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Sport.es

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    21.03.2016 08:11
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