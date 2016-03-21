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    Навас: «В матче с «Барселоной» мы настроены на победу»

    Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас считает, что его команда имеет все шансы на победу в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

    «В матче с «Барселоной» мы настроены на победу. Знаем, что придется играть со сложным соперником на сложном стадионе. Однако у нас есть соответствующие качества для того, чтобы завоевать три очка. Победа в этом матче придаст нам много энергии для продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Мы ничего дарить не будем», — сказал костариканец.

    С «Барселоной» «королевский» клуб сыграет 2 апреля.

    Источник: Marca

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    21.03.2016 07:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 21 марта 2016, 12:19

      Только за счет Наваса у РМ есть шансы.

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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Rivaldo88 21 марта 2016, 14:56

      Реал приходит весь в себя!

      0
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      Рейтинг: +281

      trudovik > madrid__9530 24 марта 2016, 12:52

      Реал то приходит, то уходит - там своя атмосфера...

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