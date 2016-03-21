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    Покеттино: «У «Лестера» комфортное преимущество, но мы будем верить в успех»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его команде по силам догнать «Лестер» в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что вчера «шпоры» выиграли у «Борнмута» (3:0) в матче чемпионата Англии. На данный момент разрыв между первым и вторым местом составляет пять очков.

    «Кейн – один из лучших форвардов мира. Это особенный и важный для «Тоттенхэма» игрок, обладающий духом победителя и бойца.

    Было очень важно забить быстрый гол, чтобы контролировать игру. Мы создали много моментов, здорово, что выиграли с крупным счетом и всухую. Это был один из наших лучших матчей в сезоне.

    После паузы на игры сборных у нас будет по одному матчу в неделю, появится время для того, чтобы кое-что улучшить, раньше его не хватало.

    Нужно сокращать отставание от «Лестера». У него комфортное преимущество, но мы будем верить в успех», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    21.03.2016 06:46
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