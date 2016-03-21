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    Оздоев: «Не заслуживаю вызова в сборную»

    Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не вызывать его на товарищеские матчи против национальных команд Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

    «Думаю, перерыв на матчи сборных пойдет на пользу «Рубину». После перерыва выйдем с другими эмоциями, будем набирать очки. Почему я не вызван? В сборную вызывает тренер, он смотрит и видит. Раз я не попал в состав, значит, не заслуживаю. Парням в сборной хочу пожелать удачи, а я побуду со своей семьей», — сказал футболист.

    Напомним, что на счету Оздоева шесть матчей в футболке российской сборной.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.03.2016 06:35
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