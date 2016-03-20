Кононов: «Причина поражения? Дело в наших моментах»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после поражения «быков» в матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2) поделился мнением о данной встрече.

«Мы сделали ряд ошибок, которые привели к двум голам, а имевшиеся шансы не забили. Дело в наших моментах. Отмечу спорные ситуации. В частности, моменты в первом тайме и пенальти на Калешине. Очень жалко, что сегодня проиграли», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш Футбол».