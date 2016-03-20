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    Кононов: «Причина поражения? Дело в наших моментах»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после поражения «быков» в матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2) поделился мнением о данной встрече.

    «Мы сделали ряд ошибок, которые привели к двум голам, а имевшиеся шансы не забили. Дело в наших моментах. Отмечу спорные ситуации. В частности, моменты в первом тайме и пенальти на Калешине. Очень жалко, что сегодня проиграли», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 марта 2016, 23:17

      Кононов не способен настроить команду на битву! Ростову продули финал кубка, Спарте продули в 1/16 Лиги Европы, сегодня продули Локо, хоть и всем понятно что сегодняшняя игра -- момент истины, кто ты и на что способен! ОТВЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:50

      Не-е, ну и у Локо были нереализованные голевые моменты, у этого, блин, негритёнка из Словении.

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