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    Энрике: «Могли и проиграть «Вильярреалу», так что, ничьей я доволен»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал положительным результатом ничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 30-го тура Примеры. Напомним, что каталонцы упустили победу, ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.

    «По моему мнению, этот результат можно расценивать как положительный. Дистанция до конца чемпионата сократилась на один тур, и мы оторвались еще на одно очко.

    Нам было под силу добыть три очка, но также мы могли остаться вообще ни с чем, поэтому я должен быть удовлетворен.

    Ракитич – идеальный игрок. У него хороша и правая, и левая нога. В его арсенале имеется прекрасный удар, кроме того, он обладает отменными физическими данными.

    Судьи? Думаю, обсуждать их работу не слишком приемлемо», – сказал Луис Энрике.

    Источник: AS

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    20.03.2016 21:31
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