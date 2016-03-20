АПЛ может создать «вторую» Премьер-лигу для молодежных команд

Английская Премьер-лига ведет переговоры о вероятной реорганизации турниров молодежных команд.

Согласно одному из вариантов, молодежки клубов АПЛ (U-21) будут участвовать в Трофее Футбольной Лиги (Джонстон Пэйнтс Трофи), в котором выступают клубы первого и второго дивизиона Англии. Произойдет это в следующем сезоне.

Альтернатива – создание совершенно нового турнира «Премьер-лига II». Этот вопрос будет обсуждаться в среду.

По информации источника, футбольные власти Англии идут на такой шаг ради помощи молодым футболистам в развитии и спортивном росте.