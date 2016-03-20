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    АПЛ может создать «вторую» Премьер-лигу для молодежных команд

    Английская Премьер-лига ведет переговоры о вероятной реорганизации турниров молодежных команд.

    Согласно одному из вариантов, молодежки клубов АПЛ (U-21) будут участвовать в Трофее Футбольной Лиги (Джонстон Пэйнтс Трофи), в котором выступают клубы первого и второго дивизиона Англии. Произойдет это в следующем сезоне.

    Альтернатива – создание совершенно нового турнира «Премьер-лига II». Этот вопрос будет обсуждаться в среду.

    По информации источника, футбольные власти Англии идут на такой шаг ради помощи молодым футболистам в развитии и спортивном росте.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.03.2016 20:35
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