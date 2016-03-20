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    Дзюба: «Трудно играть, когда на трибуне три червя»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Отметим, что в данной встрече форвард записал на свой счет один из голов.

    «Играли чересчур вальяжно. Один начинает заниматься своими делами, это на всех переваливается, начинаются потери на ровном месте. Да и атмосфера не та, плюс искусственное поле, для многих оно вообще опасно, побаиваются. Трудно играть, когда на трибуне три червя, один из них просто кричит «соберитесь» или что-то такое. Я поле в Самаре не видел, но антуража, конечно, не хватало.

    Ничего, главное, что мы выиграли. Самара – крепкий орешек, они обыграли нас в Петербурге, сегодня их нужно было победить. Один сэйв Лодыгина многое для нас сделал, игра могла пойти более нервно. А так – одержали заслуженную победу без особых напрягов», – отметил Дзюба.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.03.2016 20:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 марта 2016, 13:40

      Это он не про фанатов. Мельдония наелся, черви мерещутся.

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 марта 2016, 04:23

      деревяшка просто зазнался,буратино херов,психует что народ на его деревяннось смотреть не пришёл,да и на что смотреть то?в питере все всё в первом туре видели

      -1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 22:42

      Все обратили внимание на хамство Дзюбы. А я вот обратил внимание на слова: "Один начинает заниматься своими делами, это на всех переваливается, начинаются потери на ровном месте. Да и атмосфера не та." До Бенфики он иначе говорил: "У нас один за всех и все за одного. Мы всегда все отдаемся игре. У нас отличная атмосфера. Все шутят, пляшут и поют. " Выводы делайте сами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт 20 марта 2016, 22:37

      Три червя,это он так про болельщиков? вот идиот,мда нет слов!

      4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 20 марта 2016, 22:28

      когда на трибуне три червя, И ОДИН НА ПОЛЕ

      4
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 20 марта 2016, 21:47

      Мелкотравчатый, паскудный игрочишко.

      5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:38

      Ой, блин, культурный человек из культурной столицы!

      5
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Aztec58 20 марта 2016, 22:37

      Вы сударь забыли, что он москвич, который в культурной столице еще и года не провел.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 марта 2016, 21:33

      ничего,уйдет Халк,посмотрим как ты забивать станешь,червь

      4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Asbjorn 20 марта 2016, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди Зе Луишу ноги выпрями,а то там пасуй не пасуй,толку 0....Или забили Анжи 4 в себя поверили?

      -4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > aaaaahhhh 21 марта 2016, 12:18

      О,поросята подтянулись,сейчас захрюкают дружно,5 0 вспомните:D

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2016, 21:28

      Зазвездилось дерево.

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 марта 2016, 21:05

      На Дзюбу ходят болельщики-черви,тараканы,жуки и другие насекомые...))

      3
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