«Краснодар» – «Локомотив». Стартовые составы

Желаю обоим клубам хорошей игры и без травм.
Ожидаю насладиться красивым футболом.
Кто-то сегодня, скорее всего, удалится от борьбы за медали.
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 21-го тура РФПЛ.
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Страндберг, Торбинский, Мамаев, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов.
«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Дюрица, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Коломейцев, Игнатьев, Хенти.
Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Кубань». Время начала – 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.