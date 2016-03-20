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    «Краснодар» – «Локомотив». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 21-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Страндберг, Торбинский, Мамаев, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов.

    «Локомотив»: Гилерме, Денисов, Дюрица, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Коломейцев, Игнатьев, Хенти.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Кубань». Время начала – 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    20.03.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 19:04

      Желаю обоим клубам хорошей игры и без травм.
      Ожидаю насладиться красивым футболом.

      Кто-то сегодня, скорее всего, удалится от борьбы за медали.

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