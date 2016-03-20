«Краснодар» – «Локомотив». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 21-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Страндберг, Торбинский, Мамаев, Газинский, Ахмедов, Перейра, Ари, Смолов.

«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Дюрица, Чорлука, Михалик, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Коломейцев, Игнатьев, Хенти.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Кубань». Время начала – 19:30. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.