Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафонов: «Краснодар» и «Локомотив» сыграют вничью»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящая игра 21-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» завершится вничью (1:1).

    «Важная встреча для обеих команд, ведь они борются за место в еврокубках, являются ближайшими соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. Логично, что матч завершится вничью, чтобы потери команд были минимальными», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 21-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11