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    Хиддинк: «Сейчас задача «Челси» – борьба за зону еврокубков»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал, какие цели ставит перед собой лондонский клуб в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент синие замыкают дестяку сильнейших в турнирной таблице АПЛ.

    «Мы не проигрываем в чемпионате с декабря, но слишком много матчей свели вничью. Мы хотели бы больше побеждать и реально участвовать в борьбе за Лигу чемпионов.

    Сейчас наша задача – борьба за зону еврокубков. Кроме того, футболисты должны доказать, что они достойны играть за топ-клуб. После столь неудачной первой половины сезона на кону стоит профессиональная гордость», – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.03.2016 16:01
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