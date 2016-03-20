Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сафонов: «Зенит» набрал неплохой ход в чемпионате, почувствовал вкус крови»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 21-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» успех со счетом 2:0 будут праздновать сине-бело-голубые.

    «Петербургский «Зенит» набрал неплохой ход, почувствовал вкус крови. Чего только стоит домашняя победа над казанским «Рубином». Думаю, что и в поединке с коллективом из Самары они наберут свои дежурные три очка», – заявил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 21-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 марта 2016, 16:41

      Попал в точку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 20 марта 2016, 13:04

      Пока ещё рано об этом говорить.Игра с Рубином настроила на позитивный лад,но даже там повезло,что у Зенита есть Лодыгин и штанги Петровского,иначе могли и не выиграть.И спасибо Рубину,что он атаковал,а не играл в автобус.Если сегодня Крылья не будут привозить в обороне,как Рубин неделю назад,то лёгкой победы точно не будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11