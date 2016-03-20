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    Ари: «В Китае предлагали хорошие деньги, но я хочу стать чемпионом России с «Краснодаром»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал подписание нового контракта с «быками», а также рассказал о том, что зимой он мог перебраться в Китай.

    – Вы недавно продлили контракт с клубом на три года. При этом признавали, что переговоры проходили непросто. На чем сошлись?

    – Хотел немного другой контракт. Да и были предложения, из Китая, например. Но у меня есть причины остаться здесь. И счастлив, что все так сложилось, что продлил соглашение с «Краснодаром». С финансовой точки зрения это не совсем то, что хотел. Но деньги еще не все в жизни.

    – Говорите, есть причины остаться. Какие?

    – Главное, буду ближе дочери. В Китай ее бы не повез. И к тому же попробую исполнить давнюю цель и мечту стать чемпионом России.

    – Контракт рассчитан на три года. Это значит, вы готовы в России карьеру завершить?

    – Ха-ха! Через три года мне рано завершать карьеру. Я не готов. Нужно подождать еще несколько лет. Но, возможно, и правда останусь в России надолго.

    – Насколько заманчивыми были предложения из Китая? В Бразилии этот чемпионат зовут просто: «деньжищи».

    – Читал об этом, у меня на родине подсчитали, сколько китайцы готовы платить за бразильских игроков. Вышла какая-то фантастическая сумма. Мне тоже предлагали хорошие деньги. Но понимал, «Краснодар» заинтересован в том, чтобы я остался. Поэтому решил, что нет смысла ехать за деньгами.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.03.2016 12:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 20 марта 2016, 14:35

      ЦСКА-Чемпион России!!!Вы что не знали???

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 13:11

      Важный сегодня очень матч между Лоуомотивом и Краснодаром.
      Многое решается. Победитель раванёт в борьбе за медали, за европутёвки.

      2
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > vvv246 20 марта 2016, 15:21

      посмотрим в очной встречи кто из нас в ауте будет!

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 марта 2016, 13:07

      патриотизьм

      0
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