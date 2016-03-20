МЛС. Мовсисян открыл счет забитым голам и другие результаты

В США продолжается 3-й тур МЛС, и на этот раз одним из героев дня стал известный болельщикам «Спартака» и «Краснодара» нападающий Юра Мовсисян. Вернувшись в «Реал Солт-Лейк», армянский футболист с третьей попытки сумел отметиться голом в матче с «Портлендом», который, впрочем, не принес его команде 3 очка: в концовке встречи футболисты хозяев сумели отыграть оба пропущенных мяча.

twit text — Real Salt Lake (@RealSaltLake) 20 марта 2016 г.

Чемпионат США. МЛС. 3-й тур

Нью Йорк Сити – Орландо Сити – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ларин, 7.

Чикаго Файр – Коламбус – 0:0

Нью Йорк Рэд Буллз – Динамо Хьюстон – 4:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Клештан, 22; 1:1 – Брюин, 35; 1:2 – Брюин, 41; 2:2 – Грелла, 63; 2:3 – Алекс, 65; 3:3 – Мартинс, 77; 4:3 – Мартинс, 83.

Даллас – Монреаль Импакт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Диас, 79; 2:0 – Уррути, 87.

Сиэтл – Ванкувер Уайткепс – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Моралес, 10; 1:1 – Иваншиц, 52; 1:2 – Моралес, 74.

Лос-Анджелес Гэлакси – Сан Хосе – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Зардес, 56; 2:0 – Зардес, 62; 2:1 – Вондоловски, 89; 3:1 – Кин, 91 (с пенальти).

Портленд – Реал Солт-Лейк – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Плата, 16; 0:2 – Мовсисян, 58; 1:2 – Ади, 79; 2:2 – Ади, 84 (с пенальти).

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