Черчесов: «Хямяляйнен или Иисус Христос — какая разница, кто выйдет на поле»

Главный тренер польской «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал выход на поле Каспера Хямяляйнена, который выступал за «Лех», в матче со своей бывшей командой.

«Хямяляйнен или Иисус Христос — какая разница, кто выйдет на поле. У Хямяляйнена была травма. Вчера после тренировки мы его оставили, посмотрели, ничего серьезного. Хямяляйнен мне сегодня потребовался в последние 15 минут — я его выпустил. Я рад, что Каспер у нас в команде. Есть еще парочка игроков «Леха», которых я бы с радостью видел в нашей команде.

Мы взяли главного игрока «Леха», который забил нам в Варшаве. Есть профессиональный футболист, который здесь, в Познани, в моем понимании, хорошо отработал и принял решение поменять команду. В конце концов, здесь не Древний Рим и рабов нет. Каспер честно отработал в «Лехе» пару сезонов, принес клубу пару титулов, и его решение надо уважать. Есть здесь еще пара футболистов, которые будут играть в Варшаве», — констатировал Черчесов.