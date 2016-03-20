«Реал» — «Севилья». Онлайн-трансляция

На фоне постоянных слухов о конфликте Зидана с игроками «Реала» «сливочные» продолжают набирать обороты. Чтобы побороться за второе место, им придется добиться положительного результата в матче с «Севильей», который обещает быть интересным.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:30. Не пропустите!