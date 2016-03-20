«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Манкунианское дерби обещает быть интересным: команды разделяют всего четыре очка, и любой результат может серьезно изменить расстановку в зоне еврокубков АПЛ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!