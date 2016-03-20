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    Ван Гаал: «Четыре месяца пресса пишет, что меня надо уволить. Это нормально?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал вновь коснулся темы собственной отставки в общении с журналистами.

    «На протяжении четырех месяцев пресса пишет, что я должен быть уволен. Четыре месяца. Вы считаете, что это нормально? Ожидания болельщиков могут быть завышены, но нашей целью было попадание в тройку сильнейших. Мы хотели сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда финишировали на четвертом месте. Да, мы не оправдываем ожидания, но вам нужно проанализировать те обстоятельства, в которых мне приходится работать», — посетовал ван Гаал.

    Источник: Sports.ru

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    20.03.2016 10:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 марта 2016, 17:23

      с такими результатами это более чем нормально)Жаль что они лишь писать могут об этом 4 месяца,а не в реале тебя уволить

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 марта 2016, 14:16

      Да когда же его уберут!Он все анализирует и плачется.Было потрачено уйма денег на игроков,проданы прежние лидеры,а в итоге:унылая игра от обороны,постоянно 0:0(за редким исключением 0:1)Будь мужиком и уйди сам!

      1
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 20 марта 2016, 10:21

      да, это нормально

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