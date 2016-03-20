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    Билич: «Вест Хэм» действовал слишком сексуально в матче с «Челси»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич объяснил, почему его команда не удержала победный счет в матче против «Челси» (2:2).

    «Мы старались действовать слишком cвободно, слишком сексуально. Второй тайм мы начали неплохо, но потом они поддавили нас, как это часто случается в домашних играх «Челси». Замены повлияли на ход игры: мы забили и должны были забивать третий мяч», — посетовал Билич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 20 марта 2016, 11:39

      Думаю совсем наоборот, это Челси дал вам слишком много свободы. А так, если играть компактно то, ВХ вряд ли забьет даже 1 мяч.

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 20 марта 2016, 09:16

      Божович, теперь Билич о сексуальном футболе... эх Балканы))

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 марта 2016, 08:47

      БИЛИЧ!!! ТЫ НЕ ТРЕНЕР!! А НАСТОЯЩИЙ ПЕТРОСЯН!!!!

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