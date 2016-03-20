Билич: «Вест Хэм» действовал слишком сексуально в матче с «Челси»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич объяснил, почему его команда не удержала победный счет в матче против «Челси» (2:2).

«Мы старались действовать слишком cвободно, слишком сексуально. Второй тайм мы начали неплохо, но потом они поддавили нас, как это часто случается в домашних играх «Челси». Замены повлияли на ход игры: мы забили и должны были забивать третий мяч», — посетовал Билич.