Стерлинг: «Называю свою маму Жозе Моуринью»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поведал прессе о своих отношениях с собственной мамой.

«После матчей ты получаешь сообщения от друзей и семьи, и я могу честно признаться, что в этом году уже раз 10 или 15 моя мама писала мне: «Ты не так часто проникал в штрафную, как следовало бы. Ты должен действовать ближе к чужим воротам, так тебе проще».

Я не могу поверить в ее уровень мышления. Я даже называю ее Жозе Моуринью, потому что она на самом деле мыслит как Избранный! Правды ради стоит сказать, что поначалу, когда мне было 17 лет, она не была столь подкована. Она изучила все правила и тому подобные вещи, чтобы давать мне советы и попытаться сделать меня лучше. Такого рода вещи немного раздражают, потому что я и так работаю над собой и пытаюсь стать лучше, а она мне указывает и говорит: «Мне это не нравится!» Однако она права, и это раздражает больше всего!», — констатировал Стерлинг.