Перевертайло: «Попросил футболистов не посыпать голову пеплом»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло был очень расстроен после поражения в матче с «Динамо» со счетом 0:1, которое не позволило его команде выбраться из зоны стыковых матчей.

«После игры у меня состоялся разговор с командой. Футболисты очень расстроены. Я их успокоил, попросил не посыпать голову пеплом. У нас еще есть время исправить ситуацию, мы будем к этому стремиться. Есть ли у меня претензии к работе судей? Я не хотел касаться этой темы, но мне кажется, что повод для назначения пенальти был», — заключил Перевертайло.