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    Мерсон: «Венгер не подпишет Ибрагимовича, потому что тот будет подвергать сомнению его работу»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал слухи о том, что состав «канониров» может пополниться шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который близок к уходу из «ПСЖ».

    «Ибрагимович — победитель, он выиграл 13 трофеев в разных лигах. Но Венгер, разумеется, не станет подписывать с ним контракт, потому что тот будет подвергать сомнению его работу. Венгер не захочет, чтобы кто-то сидел в раздевалке и задавал лишние вопросы, приходил после матча и накалял обстановку», — заключил Мерсон.

    Источник: Sports.ru

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    20.03.2016 07:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 марта 2016, 09:41

      Как он красиво "нарисовал", что Венгер ничего не выигрывает)) вот она сила слова!)

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