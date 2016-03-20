АПЛ. Рэшфорд принес «МЮ» победу в манчестерском дерби, «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу 18-летнего Маркуса Рэшфорда одолел в дерби «Манчестер Сити» – 1:0.

В другой встрече «Тоттенхэм» со счетом 3:0 нанес крупное поражение «Борнмуту». Дубль в составе «шпор» оформил Гарри Кейн.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Рэшфорд, 16.

Тоттенхэм – Борнмут – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 1; 2:0 – Кейн, 16; 3:0 – Эриксен, 52.

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