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    АПЛ. Рэшфорд принес «МЮ» победу в манчестерском дерби, «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»

    В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу 18-летнего Маркуса Рэшфорда одолел в дерби «Манчестер Сити» – 1:0.

    В другой встрече «Тоттенхэм» со счетом 3:0 нанес крупное поражение «Борнмуту». Дубль в составе «шпор» оформил Гарри Кейн.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 16.

    Тоттенхэм – Борнмут – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 1; 2:0 – Кейн, 16; 3:0 – Эриксен, 52.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 20:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 21:36

      Пеллегрини уходит, МС доигрывает чемпионат. Но что насчет Ван Гала? Его точно уберут? Если да, то кого поставят? Я к тому, что МЮ реально борется в каждом матче. Порой игра не идет, порой Ван Гал принимает дикие решения (как в ЛЕ выпустить Варелу), но в желании им не откажешь. Так невозможно играть в ожидании прихода Моуриньо и неминуемой кадровой чистки.

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      Рейтинг: +291

      EFR 20 марта 2016, 21:03

      с победой манки!!!!

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