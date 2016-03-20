АПЛ. Рэшфорд принес «МЮ» победу в манчестерском дерби, «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут»

Пеллегрини уходит, МС доигрывает чемпионат. Но что насчет Ван Гала? Его точно уберут? Если да, то кого поставят? Я к тому, что МЮ реально борется в каждом матче. Порой игра не идет, порой Ван Гал принимает дикие решения (как в ЛЕ выпустить Варелу), но в желании им не откажешь. Так невозможно играть в ожидании прихода Моуриньо и неминуемой кадровой чистки.
В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» благодаря голу 18-летнего Маркуса Рэшфорда одолел в дерби «Манчестер Сити» – 1:0.
В другой встрече «Тоттенхэм» со счетом 3:0 нанес крупное поражение «Борнмуту». Дубль в составе «шпор» оформил Гарри Кейн.
Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Рэшфорд, 16.
Тоттенхэм – Борнмут – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кейн, 1; 2:0 – Кейн, 16; 3:0 – Эриксен, 52.