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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар» и вышел на третье место

    В матче 21-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях взял верх над «Краснодаром» – 2:1.

    Благодаря этой победе железнодорожники вырвались на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дюрица, 39; 1:1 – Перейра, 58; 1:2 – Самедов, 67.

    Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Страндберг, Торбинский, Мамаев, Газинский (Жоаозиньо, 23), Ахмедов, Перейра, Ари (Вандерсон, 76), Смолов (Подберезкин, 77).

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Дюрица, Чорлука, Михалик (Ндинга, 87), Пейчинович, Самедов, Тарасов, Коломейцев (Миранчук, 79), Игнатьев (Касаев, 64), Хенти.

    Предупреждения: Гранквист, 37; Перейра, 85 – Михалик, 20; Дюрица, 86; Касаев, 90.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 21:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 марта 2016, 23:03

      КОНОН СПЕКСЯ ! ИГРЫ НЕТ, ПАСА НЕТ, УДАРОВ ПО ВОРОТАМ НЕТ, КАК ВЫ ХОТЕЛИ СПАРТУ И ЛОКОМОТИВ ПЕРЕИГРАТЬ НЕ ПОНЯТНО.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Ganymed1 20 марта 2016, 22:31

      Локо с победой.молодцы уделали фк.просрочка

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 марта 2016, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      быки сдуваются...

      -5
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      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > REDWHITE_ 20 марта 2016, 21:44

      БЫКИ еще многим вдует

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      Syavko0261 20 марта 2016, 21:37

      фуух выдохнул , важная победа

      1
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 марта 2016, 21:30

      пусть кланяться арбитру

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:30

      Паровозов с победой! Быкам - удачи в следующих матчах. Хенти - в Кожаный мяч!

      1
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