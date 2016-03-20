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    РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Мордовией»

    В матче 21-го тура РФПЛ «Рубин» в родных стенах не сумел сломить сопротивление «Мордовии», сыграв вничью – 1:1.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Рубин (Казань) – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мухаметшин, 18; 1:1 – Карадениз, 65.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Котуньо, Бергстрем, Камболов (Цакташ, 53), Оздоев, Ткачук (Карадениз, 46), Кверквелия, Портнягин, Канунников, Девич.

    Мордовия: Чебану, Дудиев, Рыков, Ломич (Гапон, 14), Шитов, Фибел, Власов (Шипицин, 40), Махмудов, Стеванович, Самодин (Луценко, 90), Мухаметшин.

    Предупреждения: Кузьмин, 84 – Шитов, 43; Мухаметшин, 73.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:34

      Давай, Мордва, давай, Гордеев! Верю!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 19:00

      Обе команды потеряли драгоценные очки.
      Ничья в пользу соперников.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 21:35

      Мордва-таки приобрела, ага.

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