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    РФПЛ. «Крылья Советов» уступили «Зениту»

    В матче 21-го тура РФПЛ «Зенит» со счетом 2:0 нанес поражение «Крыльям Советов». Голы в составе победителей оформили Артем Дзюба и Халк с пенальти.

    Отметим, что встреча прошла не на домашней арене самарского клуба, а в Саранске на стадионе «Старт».

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 20; 0:2 – Халк, 26 (с пенальти).

    Крылья Советов: Лория, Ятченко (Родич, 78), Надсон, Бурлак, Таранов, Цаллагов, Бато (Бруно, 59), Молло, Померко, Габулов, Яхович (Корниленко, 75)

    Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Нету, Смольников, Жирков, Маурисио (Хави Гарсия, 83), Шатов (Кришито, 89), Данни, Витсель, Халк (Кокорин, 81), Дзюба.

    Предупреждение: Яхович, 33.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 16:22
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +13

      АНТОНИОС 20 марта 2016, 20:29

      а зенит и цска сами первые 2 места займут))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      АНТОНИОС 20 марта 2016, 20:28

      куда вы лезете свиньи?смотрите за своим свинарником

      1
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 20 марта 2016, 17:59

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      Эта победа не спасёт бомжеклуб от позора... Не видать им в следующем сезоне еврокубков :D

      -6
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Spartak Moscow Official 20 марта 2016, 18:49

      Не плачь, Может ещё 4-е место займёте.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 марта 2016, 17:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТАКУЮ ГАЗТРУБУ, ДАЖЕ КОНИ ОБЫГРАЮТ)))

      -4
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      ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > REDWHITE_ 20 марта 2016, 17:53

      Ничья будет

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Spartak Moscow Official 20 марта 2016, 17:54

      ТОЖЕ ХОРОШО!
      МЫ САМИ БОМЖАМ НАПИХАЕМ))

      -2
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      ...
      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > REDWHITE_ 20 марта 2016, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тройку им минимально отвесим)

      -4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Spartak Moscow Official 20 марта 2016, 18:44

      Поцелуйтесь, девочки. Вы так прекрасно спелись - просто идиллия.
      Перед сном не забудьте переплести дружка дружке косы.

      6
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > REDWHITE_ 20 марта 2016, 18:45

      Отсохла пихаловка у вас.

      6
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 марта 2016, 17:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      БОМЖПРОЕКТ МЕРТВЫЙ)))
      И ЭТО РАДУЕТ))) КС ВОЗИЛИ ФК "УДЕЛЬНЫЙ ПАРК", КАК ХОТЕЛИ, НО ЛЕВЫЙ ПЕНАЛЬТИ СЛОМАЛ ИГРУ...

      -4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 марта 2016, 16:31

      У Ростова в следующем туре есть шанс выйти в лидеры

      1
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > APchelov 20 марта 2016, 16:44

      Главное не выпускать Кокорина. Вообще.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG > vvv246 20 марта 2016, 17:04

      "Ростов" жалко. Болельщики южан не заслуживают наказания в виде перехода Кокорина.

      5
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > vvv246 20 марта 2016, 17:57

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      Сказал ежегодный участник розыгрыша 1/8 Лиги Чемпионов xD
      А если серьёзно, Ростов сейчас выше вас находится. "Сильнейший клуб восточной Европы" даже в тройку лучших ЧР не входит ;)
      Бомж ты помойный

      -5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Spartak Moscow Official 20 марта 2016, 18:42

      Минуточку. Вы что-то спутали.

      Ведь помои это классическая пища свиней. То есть ваша.
      Свинья ты помойная.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Степашкин Вова 20 марта 2016, 18:43

      Это временно.

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