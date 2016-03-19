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    Фернандес может получить гражданство России в мае

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес в мае может стать гражданином России. Об этом рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

    «Движение в этом вопросе есть. Собраны документы. Если удастся реализовать проект, то сборная России получит в лице Марио Фернандеса квалифицированного игрока. Решение по игроку будет принято в мае», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2016 22:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 20 марта 2016, 03:50

      Это конечно хорошо, я как болельщик ЦСКА очень рад этому, но опять же он ведь крайний а у нас в сборной да и в команде центр обороны очень стар и неуклюж, пусть говорят опыт там все дела но и года тоже не только дают, а еще и берут они очень медленные и неуклюжие порой!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > evgeniykaras 20 марта 2016, 10:46

      Да вы не спешите, товарищ - у армейцев селекция шустрая, найдет им качественную подмену. Даже из наших, русских, думаю, смогут. А братьев с Серегой пока не меняют - так это, к сожалению, наше все на Евро. Про 18 год пока говорить не буду - все еще может поменяться

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      Рейтинг: +10

      DronSKM 20 марта 2016, 01:32

      Как раз на весенний призыв попадёт

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