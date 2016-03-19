Фернандес может получить гражданство России в мае

Это конечно хорошо, я как болельщик ЦСКА очень рад этому, но опять же он ведь крайний а у нас в сборной да и в команде центр обороны очень стар и неуклюж, пусть говорят опыт там все дела но и года тоже не только дают, а еще и берут они очень медленные и неуклюжие порой!
Защитник ЦСКА Марио Фернандес в мае может стать гражданином России. Об этом рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.
«Движение в этом вопросе есть. Собраны документы. Если удастся реализовать проект, то сборная России получит в лице Марио Фернандеса квалифицированного игрока. Решение по игроку будет принято в мае», – сказал Бабаев.