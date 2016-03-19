Фернандес может получить гражданство России в мае

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в мае может стать гражданином России. Об этом рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

«Движение в этом вопросе есть. Собраны документы. Если удастся реализовать проект, то сборная России получит в лице Марио Фернандеса квалифицированного игрока. Решение по игроку будет принято в мае», – сказал Бабаев.