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    Президент «Урала»: «Мы не способны взять очки в Грозном? Ну что за бред?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ, в котором «шмели» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Тереком».

    – Вас можно поздравить с ничьей?

    – Да. Мы в очередной раз доказали, что бьемся на поле и ни в какие такие игры не играем. Просто надоело уже слышать про все эти ставки. Неужели «Терек» не может победить или мы не способны взять очки в Грозном? Ну что за бред? А в итоге ребята выходят на поле на дрожащих ногах, нервничают. Вся эта шумиха просто портит всю игры… Вот это печально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 20:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 20 марта 2016, 15:42

      Бред ни бред а Грозный еще долго будет Вам снится кошмаром. Вы как президент должны выплатить премию вашему вратарю. Еще не выплатили? Тогда Вы плохой президент!!!

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      Рейтинг: +11

      Синдбад.. 20 марта 2016, 06:34

      Оборона - вид боевых действий, а тотальное владение мячом совершенно не гарантирует побед. Вот, что я вынес для себя после просмотра этого матча. Именно в таких матчах закаляется молодёжь Урала. Терек жаль, поскольку без очевидного разочарования после тотального преимущества не обошлось.

      1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 19 марта 2016, 21:28

      У Терека было небольшое преимущество, недостаточное для победы, и если бы Урал был в нормальном составе, не было бы и его. Терек мне нравится, но нынешний Урал нравится не меньше.

      -3
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