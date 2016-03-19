Президент «Урала»: «Мы не способны взять очки в Грозном? Ну что за бред?»

Бред ни бред а Грозный еще долго будет Вам снится кошмаром. Вы как президент должны выплатить премию вашему вратарю. Еще не выплатили? Тогда Вы плохой президент!!!
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ, в котором «шмели» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Тереком».
– Вас можно поздравить с ничьей?
– Да. Мы в очередной раз доказали, что бьемся на поле и ни в какие такие игры не играем. Просто надоело уже слышать про все эти ставки. Неужели «Терек» не может победить или мы не способны взять очки в Грозном? Ну что за бред? А в итоге ребята выходят на поле на дрожащих ногах, нервничают. Вся эта шумиха просто портит всю игры… Вот это печально.