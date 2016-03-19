Рейнгольд: «Как бы странно это ни прозвучало, «Спартак» может побороться за золотые медали»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне может побороться за победу в РФПЛ. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице третье место.

«Как бы странно это ни прозвучало, в случае победы над «Ростовом» спартаковцы могут включиться в борьбу за золотые медали. Пациент скорее жив. Все зависит от игры «Спартака», и не нужно ни на кого смотреть. В игре с «Анжи» «Спартак» принес радость своим болельщикам, от этого и нужно плясать», – отметил Рейнгольд.