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  • Рейнгольд: «Как бы странно это ни прозвучало, «Спартак» может побороться за золотые медали»

Рейнгольд: «Как бы странно это ни прозвучало, «Спартак» может побороться за золотые медали»

19 марта 2016, 15:37
13

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне может побороться за победу в РФПЛ. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице третье место.

«Как бы странно это ни прозвучало, в случае победы над «Ростовом» спартаковцы могут включиться в борьбу за золотые медали. Пациент скорее жив. Все зависит от игры «Спартака», и не нужно ни на кого смотреть. В игре с «Анжи» «Спартак» принес радость своим болельщикам, от этого и нужно плясать», – отметил Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (13)
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Майор Дзагоев
1458391417
Суть всей новости - "пациент скорее жив". И, надо сказать, относительно активно выздоравливает
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Диктор
1458394482
Как ни странно я полностью согласен с этим СПЕЦОМ .На удивление на этот раз наши мнения полностью совпадают.
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tanis 29
1458401384
Малоуважаемый, вспомни пожалуйста, что вы говорили до этого о игре "Спартака" и его шансах в чемпионате России. Вы меняете свое мнение как не уверенный в себе человек.Так какой вы после этого эксперт?
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Aztec58
1458404752
Будем рады и бронзе, ага.
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alexproff
1458405733
Джигиты никакие были. 4 место реально
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tanis 29
1458412037
18:31 Рейнгольд: «Верю, что «Спартак» встанет на ноги и начнет играть так, как я хочу» 1 15:22 Рейнгольд: «В «Спартаке» как был бардак, так и остается» И это комент за один день. Классный эксперт.
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gutierres
1458415367
Календарь благоприятный. Если свои очки брать + матч с Тереком,Зенитом и Ростовым взять хотя бы 5, то 3 место вполне можем занять. Выше не надо, команда сырая, перегорит как лампочка и опять 25. В Лигу Европы окрепнуть, а дальше видно будет
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gutierres
1458415499
Да и прикупить хорошего левого защитника, а игрока "Человек-навес" ждет умопомрачительная карьера в каком нибудь другом клубе из нижней части таблицы.
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narkozanos
1458501052
Ага,за шоколадные в отпуске если только
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