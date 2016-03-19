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    Рейнгольд: «Как бы странно это ни прозвучало, «Спартак» может побороться за золотые медали»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне может побороться за победу в РФПЛ. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице третье место.

    «Как бы странно это ни прозвучало, в случае победы над «Ростовом» спартаковцы могут включиться в борьбу за золотые медали. Пациент скорее жив. Все зависит от игры «Спартака», и не нужно ни на кого смотреть. В игре с «Анжи» «Спартак» принес радость своим болельщикам, от этого и нужно плясать», – отметил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.03.2016 15:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 марта 2016, 22:10

      Ага,за шоколадные в отпуске если только

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      gutierres 19 марта 2016, 22:24

      Да и прикупить хорошего левого защитника, а игрока "Человек-навес" ждет умопомрачительная карьера в каком нибудь другом клубе из нижней части таблицы.

      1
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      Рейтинг: +30

      gutierres 19 марта 2016, 22:22


      Календарь благоприятный. Если свои очки брать + матч с Тереком,Зенитом и Ростовым взять хотя бы 5, то 3 место вполне можем занять. Выше не надо, команда сырая, перегорит как лампочка и опять 25. В Лигу Европы окрепнуть, а дальше видно будет

      4
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 19 марта 2016, 21:27


      18:31 Рейнгольд: «Верю, что «Спартак» встанет на ноги и начнет играть так, как я хочу» 1
      15:22 Рейнгольд: «В «Спартаке» как был бардак, так и остается» И это комент за один день. Классный эксперт.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > tanis 29 20 марта 2016, 22:11

      Да смех один,зачем просто так говорить,лишь бы говорить.

      0
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      Рейтинг: +41

      alexproff 19 марта 2016, 19:42

      Джигиты никакие были. 4 место реально

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 19:25

      Будем рады и бронзе, ага.

      1
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 19 марта 2016, 18:29

      Малоуважаемый, вспомни пожалуйста, что вы говорили до этого о игре "Спартака" и его шансах в чемпионате России. Вы меняете свое мнение как не уверенный в себе человек.Так какой вы после этого эксперт?

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > tanis 29 19 марта 2016, 19:27

      Так он и не претендует на звание, его спросили, он ответил, сообразуясь с настроением и погодой, ага.

      -1
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 > Aztec58 19 марта 2016, 20:47

      А как называется человек которому задают вопросы о футболе каждый день на этом сайте?

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2016, 16:34

      Как ни странно я полностью согласен с этим СПЕЦОМ .На удивление на этот раз наши мнения полностью совпадают.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 19 марта 2016, 15:43

      Суть всей новости - "пациент скорее жив". И, надо сказать, относительно активно выздоравливает

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 > Майор Дзагоев 19 марта 2016, 20:50

      по сравнению с коматозником

      -1
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