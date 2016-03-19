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    Рахимов: «Надеюсь, в матче с «Уралом» проблем у «Терека» будет меньше, чем сильных качеств»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Уралом», отметив, что игрокам грозненской команды не стоит впадать в эйфорию.

    «Мы знаем, какие наши сильные стороны. Мы знаем, какие у нас могут возникнуть проблемы. Но я надеюсь, что проблем будет меньше, чем наших сильных качеств.

    Разговоры вокруг матча? Еще раз: это – спекуляции в прессе. Об этом говорят, смотрят на таблицу, смотрят на игру. Но я не хочу эйфории – ее не должно быть в команде. Должны просто готовиться к каждому следующему матчу и стараться показывать свои лучшие качества. А дальше посмотрим, чем все это закончится», – сказал Рахимов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    19.03.2016 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 19 марта 2016, 15:50

      Да и абсолютно прав Рахимов. После победы над Динамо на выезде расслабление не допустимо! Победа нужна как воздух. Даешь 4 штуки и 3 место обеспечено.

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