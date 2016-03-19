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    «Терек» – «Урал». Онлайн-трансляция

    «Терек» традиционно ярко выступает на домашней арене. «Урал» же, потеряв несколько лидеров в межсезонье, все равно продолжает бороться за высокие места.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 16:07
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