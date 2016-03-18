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    Венгер: «Для английских команд АПЛ стала Лигой чемпионов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о выступлении английских клубов на европейской арене. В четвертьфиналах еврокубков этого сезона остались только два клуба из АПЛ – «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и «Ливерпуль» в Лиге Европы.

    «Это не очень хорошо, но мне трудно дать разумное объяснение. Премьер-лига – очень требовательный турнир, а в следующем сезоне она станет еще сильнее – это точно.

    Возможно, АПЛ стала для английских команд Лигой чемпионов – вот что происходит.

    Каждая игра здесь так тяжела, что мы потом испытываем проблемы в Европе. Некоторые команды, выступающие в Лиге Европы, предпочитают ей АПЛ», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    18.03.2016 22:17
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