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    Аленичев: «Считаю, что игроком матча был Зе Луиш»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

    «Зе Луиш забил два очень красивых гола, добавил мощи атаке. Он здорово играет на стандартах, что сегодня и доказал. Считаю, что он был игроком матча.

    Готовясь к игре, мы очень большое внимание уделили стандартам, так как помнили прошлую игру с «Анжи», в которой Жиров забил нам после стандарта.

    В следующем туре, после возвращения игроков из расположения сборных, нас ожидает важнейшая игра с «Ростовом». Будет необходимо подготовиться к ней самым серьезным образом»», – сказал Аленичев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 21:36
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