Новым партнером ФИФА впервые стала китайская компания

ФИФА заключила соглашение о партнерстве с китайской компанией Wanda Group.

Согласно договору, Wanda Group получит права на все соревнования под эгидой ФИФА и корпоративные мероприятия организации до ЧМ-2030 включительно.

«Как глава ФИФА я собираюсь оказывать мощную поддержку национальным ассоциациям в области развития футбола. Уверен, что сотрудничество с Wanda Group поможет распространению и развитию футбола в Китае и во всем мире», – прокомментировал это событие президент ФИФА Джании Инфантино.

Wanda Group стала первой китайской компанией, заключившей с ФИФА партнерское соглашение.