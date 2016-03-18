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    Промес вызван на матчи сборной Голландии

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в заявку сборной Голландии на ближайшие товарищеские матчи.

    25 марта голландцы примут сборную Франции в Амстердаме, а 29 марта сыграют в Лондоне против команды Англии.

    Завяка сборной Голландии состоит из 25 футболистов и выглядит следующим образом:

    вратари: Яспер Силлессен, Кеннет Вермеер, Йерун Зут;

    защитники: Дэйли Блинд, Джеффри Брума, Виргил ван Дейк, Дарил Янмаат, Тимо Летсхерт, Эрик Питерс, Джоэл Велтман, Рон Влар, Йетро Виллемс;

    полузащитники: Рихедли Базур, Йорди Класи, Дави Классен, Квинси Промес, Дави Проппер, Уэсли Снейдер, Джорджиньо Вейналдум;

    нападающие: Мемфис Депай, Клаас-Ян Хунтелаар, Винсент Янссен, Люк де Йонг, Юрген Локадиа, Люсиано Нарсинг.

    Источник: KNVB

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    18.03.2016 19:36
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