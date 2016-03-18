Объявлено время начала матчей сборной России на ЧМ-2018

ФИФА опубликовал время начала матчей национальной сборной России на чемпионате мира в 2018-м году.

Матч группового этапа, который состоится в Санкт-Петербурге (19 июня) начнется в 21:00 по Москве, а в Самаре (25 июня) - в 18:00 по Москве. Ранее поступала информация, что матч-открытие, в котором примут участие россияне, состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00.

Время начала матчей на ЧМ-2018 (московское время):

Матч-открытие: 18:00

16 июня: 13:00, 16:00, 19.00, 22:00

Матчи групповой стадии: 15:00, 18:00, 21:00

Последние матчи групповой стадии, 1/8 финала и 1/4 финала: 17:00, 21:00

Полуфиналы: 21:00

Матч за третье место: 17:00

Финал: 18:00