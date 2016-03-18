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    Аршавин: «Спасибо президенту и главному тренеру, что дали мне шанс остаться в футболе»

    Новобранец «Кайрата» полузащитник Андрей Аршавин рассказал о том, как заключался контракт с казахстанским клубом.

    «Мы с президентом «Кайрата» Кайратом Советаевичем Боранбаевым поставили свои подписи под соответствующими бумагами. И я был официально представлен команде. Контракт рассчитан на год. Но по моей собственной инициативе в договор был внесен пункт, что клуб имеет право прервать его в любой момент.

    Хотел 81-й номер, но он занят, как и 17-й с 18-м. Из того, что свободно, выбрал 28-й. Почему затянулся процесс подписания контракта? Об условиях контракта мы на самом деле договорились сразу — еще на первой встрече. После чего я тренировался и ждал окончательного решения президента клуба. Очень благодарен ему и главному тренеру команды Александру Генриховичу Бородюку за то, что дали мне шанс остаться в футболе», - сказал Аршавин.

    Напомним, что Аршавин на протяжении месяца тренировался с «Кайратом», находясь без контракта.

    Источник: Спортфакт

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    18.03.2016 12:06
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 18:04

      Такого игрока загнобили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 12:21

      Удачи и здоровья.

      3
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