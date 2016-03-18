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    Карасев: «Постепенно шагаем к финалу Лиги чемпионов»

    Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своей работе на матче Лиги чемпионов «Барселона» - «Арсенал» (3:1).

    - Судить при таком количестве зрителей, как на «Камп Ноу», не всегда удается. Стадион, поле, атмосфера… Все это дополнительно заряжает и настраивает на игру.

    - Можно сказать, что вы получили удовольствие от работы на этом матче?
    - Конечно. Но, вместе с тем, это и огромная ответственность. Все-таки судили игру команд, которые являются одними из лучших в Европе, а, может быть, и в мире.

    - С Месси общались до игры, во время?
    - С Месси общаться не пришлось. В основном общался с Иньестой, капитаном «Барселоны».

    - Что Иньеста говорил?
    - Просто пару раз спрашивал по моментам. Все в спокойной манере.

    - Общались на английском?
    - Да, конечно, на нем все говорят.

    - Матчи РФПЛ легче судить после такого? Или, наоборот, сложнее?
    - Арбитр, считающий себя профессионалом, должен одинаково хорошо судить любые игры.

    - Родные как отреагировали, что вы успешно отработали на матче «Барсы» и «Арсенала»?
    - Семья, родственники пишут, звонят. Отец мной гордится.

    - При этом вы же уже судили до этого матч «Барсы» в Лиге чемпионов?
    - Да, в декабре 2013-го. «Барселона» играла с «Селтиком» в последнем туре. Сейчас было все другое. Уже плей-офф, соперник – «Арсенал»…

    - «Ноу Камп» похож на вулкан? Или на театр?
    - Скажу лишь, что такие матчи для арбитров больше, чем театр.

    - Теперь можно ждать назначения на финал?
    - Мы стараемся. Постепенно шагаем.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.03.2016 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      gutierres 18 марта 2016, 11:15

      Красавчик. Есть нам с вами чем гордиться. Мужик-молодец.

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