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    Билья: «Это позор»

    Полузащитник «Лацио» Лукас Билья прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты» (0:3). Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1, и в четвертьфинал вышла «Спарта».

    «Это был позор. То, что мы сделали – позорно. Мы доказали, что не научились абсолютно ничему. После первого матча я говорил, что мы не имеем никакого преимущества и должны играть так, словно та игра завершилась со счетом 0:0. Меня никто не послушал», – сказал Билья.

    Источник: Football Italia

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    17.03.2016 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 01:52

      Серия А - отстой, так что всё закономерно.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 18 марта 2016, 00:45

      Достанься Юве не Бавария, не Реал и не Барселона, и играла бы синьора в 1:4. Так что позора Италии никакого нет, а тренерам Лацио конечно позор - не потрудились посмотреть игру в Краснодаре и наступили на те же грабли. Халтурщики. Но кажется, ГТ Лацио - не итальянец.

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