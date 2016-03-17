Билья: «Это позор»

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты» (0:3). Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1, и в четвертьфинал вышла «Спарта».

«Это был позор. То, что мы сделали – позорно. Мы доказали, что не научились абсолютно ничему. После первого матча я говорил, что мы не имеем никакого преимущества и должны играть так, словно та игра завершилась со счетом 0:0. Меня никто не послушал», – сказал Билья.