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    УЕФА опубликовал свою версию команды недели в Лиге чемпионов

    УЕФА составил символическую сборную по итогам четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

    Самое большое представительство в этой сборной получил «Атлетико»: от мадридцев в состав команды недели попали Хаунфран, Хосе Мария Хименес и Антуан Гризманн.

    Полностью ее состав выглядит следующим образом:

    вратарь: Зут (ПСВ);

    защитники: Хуанфран («Атлетико»), Драгович («Динамо» К), Хименес («Атлетико»), Клиши («Манчестер Сити»);

    полузащитники: Туре («Манчестер Сити»), Погба («Ювентус»), Коман («Бавария»);

    нападающие: Гризманн («Атлетико»), Суарес («Барселона»), («Барселона»).

    Источник: УЕФА

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    17.03.2016 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 18 марта 2016, 07:29

      Тут пол-состава Юве должно быть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 17 марта 2016, 22:56

      Зут - мужик. Летом в топ-клуб перейдет

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