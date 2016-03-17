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    Ерохин: «Футболисты «Ростова» просто выполняют установку Бердыева»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о причинах успешного выступления команды в чемпионате России.

    «Лидерство «Ростова» является результатом того, что футболисты просто выполняют установку тренера Курбана Бердыева. Плюс высокая самоотдача. Мы просто движемся от игры к игре, готовимся к каждому сопернику. Я совсем недавно в команде, но заметил, что Курбан Бекиевич - очень грамотный специалист, как в плане тактики, так и в плане психологии. Его отличает то, что он делает акцент на работе с каждым игроком индивидуально», - сказал Ерохин.

    Напомним, что после 20 туров «Ростов» имеет в своем активе 40 очков и по дополнительным показателям опережает ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2016 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2016, 21:15

      А чью установку им выполнять? Мутко?

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