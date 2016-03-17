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    Хорватский футболист дисквалифирован пожизненно

    Хорватский защитник Саша Мус наказан пожизненной дисквалификацией, сообщает AFP.

    Такое наказание наложено на Муса за причастность к организации договорного матча в чемпионате Гонконга. ФИФА согласилась с решением федерации футбола Гонконга и распространила это наказание на все страны.

    29-летний Мус принял участие в договорном матче в ноябре 2013 года. Стоит отметить, что подобный случай является одним из первых, в котором ФИФА согласилась с решением местной федерации футбола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 16:30

      Мда-а, даже За Родину не успел, однако.

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